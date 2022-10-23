Ислам Махачев проведет следующий бой в марте 2023 года

23 окт. 18:15

Австралийский боец Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе, сообщил сегодня, что в марте 2023 года бой с ним проведет чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в ночь на воскресенье Ислам Махачев, победив бразильца Чарльза Оливейру, получил чемпионский пояс UFC. Сразу же после этого в октагон вышел Александр Волкановски и бросил россиянину вызов. Махачев вызов принял.

"Мы планируем этот бой на март. Я слышал, что Махачев может также встретиться с Бенеилом Дариюшем. Но я думаю, что этого боя не будет, он не имеет смысла. Я готов к бою с Исламом, понимаю, что нужно делать", - приводит его слова ТАСС.

Волкановски предположил, что бой состоится или в Австралии, или в США.