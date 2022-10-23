Армянская миссия ЕС заявила о "результатах"

23 окт. 17:58

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску озвучил сегодня предварительные итоги работы Миссии наблюдателей ЕС на территории Армении у границы с Азербайджаном. По словам румынского дипломата, у миссии уже есть "конкретные результаты".

"Рад, что наша работа дает конкретные результаты. Румыния посредством участия экспертов вносит вклад в миссию, еще раз доказывая свою приверженность региональной безопасности и стабильности", - написал Богдан Ауреску в Twitter.

Сотрудники миссии ЕС переехали в Армению из Грузии только на этой неделе и работают всего четвертый день, потому не вполне ясно, о каких именно "результатах" говорит глава МИД Румынии. Напомним, что миссия состоит всего из 40 членов и никак не может охватить армяно-азербайджанскую границу, чья длина составляет около 1000 км.

Трансграничные обстрелы азербайджанской стороны с армянских позиций не прекратились от ввода в Армению миссии ЕС – на неделе они совершались ежедневно, а в пятницу был обстрелян конвой, перевозивший обеспечение ВС АР в Кельбаджарском районе. Никакой реакции со стороны миссии ЕС на эти акты агрессии армянских войск не последовало, возможно, потому что наблюдатели находились в это время на других участках границы.

Сам Богдан Ауреску не стал уточнять, о каких "конкретных результатах" работы миссии ЕС в Армении идет речь. Он лишь ограничился дополнением, что Бухарест "активно поддерживает усилия ЕС по укреплению доверия между Ереваном и Баку", опять же, не вдаваясь подробности, какие это усилия, а также как односторонняя наблюдательная миссия может помочь армяно-азербайджанскому урегулированию.

Глава МИД Румынии также сообщил, что сам сделал предложение о направлении миссии ЕС на Южный Кавказ после визита в регион. Ауреску ездил в Азербайджан и Армению в конце мая 2021 года вместе с коллегами из Австрии и Литвы.