Дагестан привез мед и урбеч на благотворительную выставку в Баку

23 окт. 17:15

Как сообщили в Центре поддержке экспорта Республики Дагестан, дагестанская делегация приняла участие в международной благотворительной выставке International Charity Bazaar в Баку.

"За счет взаимодействия Центра поддержки экспорта РД с Посольством России в Азербайджане удалось организовать участие дагестанских компаний на международной благотворительной выставке International Charity Bazaar", - приводит сообщение ЦПЭ РД РИА "Дагестан".

Дагестанские производители привезли на азербайджанскую выставку горный мед и урбеч разных вкусов.

В открытии выставки International Charity Bazaar участвовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.