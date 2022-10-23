Дагестан привез мед и урбеч на благотворительную выставку в Баку

Как сообщили в Центре поддержке экспорта Республики Дагестан, дагестанская делегация приняла участие в международной благотворительной выставке International Charity Bazaar в Баку.
"За счет взаимодействия Центра поддержки экспорта РД с Посольством России в Азербайджане удалось организовать участие дагестанских компаний на международной благотворительной выставке International Charity Bazaar", - приводит сообщение ЦПЭ РД РИА "Дагестан".
Дагестанские производители привезли на азербайджанскую выставку горный мед и урбеч разных вкусов.
В открытии выставки International Charity Bazaar участвовал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.