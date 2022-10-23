В школы Грузии вернулась "Наша армия"

23 окт. 16:58

Как сообщили в Минобрнауки Грузии, ведомство совместно с Минобороны реанимировало проект "Наша армия" в грузинских школах, подразумевающий беседы военнослужащих с учащимися на всей территории республики.

В Минобрнауки напомнили, что "Наша армия" была отменена на период пандемии коронавируса, однако сейчас, когда заболеваемость находится на минимуме, грузинские офицеры вновь стали посещать школы. Первой в учебном году военных приняла 53-я школа Тбилиси.

Как пишет Спутник-Грузия, военные показали старшеклассникам видео- и фотопрезентацию о грузинской армии, ее задачах, национальных героях и реформах, о службе в войсках и отношениях республики с НАТО.

В Минобороны Грузии подчеркнули, что военнослужащие будут лично рассказывать школьникам о нововведениях в армии республики.