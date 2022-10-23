На Архызе стартует молодежный форум "Межкультурный диалог"

23 окт. 16:43

Как сообщил сегодня глава Миннаца Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков, на курорте Архыз 26 октября будет открыт молодежный форум "Межкультурный диалог", в котором будут участвовать молодые люди не только из самой КЧР, но и из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею трех республик.

"Форум "Межкультурный диалог" проводится в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной, информационной, конфессиональной политики в КЧР". В мероприятии примут участие 100 молодых людей от 18 до 35 лет из трех субъектов СКФО – Адыгеи, КЧР и КБР", - приводит ТАСС слова Альберта Кумукова.

Цель форума – укрепление уз дружбы между народами СКФО, их этнокультурное развитие и осуществление молодежной политики по межнациональным отношениям в федеральном округе.