Ушел из жизни ханенде Сулейман Абдуллаев

23 окт. 16:29

Сегодня утром на 84-м году жизни скончался известный азербайджанский ханенде, заслуженный артист Азербайджанской Республики Сулейман Абдуллаев.

Днем в его доме в Ясамальском районе Баку и в мечети "Тезе Пир" состоялась церемония прощания, после чего Сулейман Абдуллаев был похоронен на семейном кладбище в поселке Мушфигабад Бинагадинского района.

Сулейман Абдуллаев родился 14 февраля 1939 года в селе Гочахмедли Физулинского района АзССР. Уже в 50-е стал известен как талантливый ханенде, знаменитый исполнитель мугама Сеид Шушинский взял его в ученики и перевез Абдуллаева в Баку для получения музыкального образования.

Сулейман Абдуллаев был известен необычным голосом с высокой тесситурой и богатым тембром, а также авторской манерой исполнения. В 2012 году получил почетное звание заслуженного артиста АР.