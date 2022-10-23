В Армении начнут сажать за отказ от суверенитета

23 окт. 16:14

Минюст Армении опубликовал законопроект о криминализации призывов или действий, нацеленных на отказ или на частичное ограничение суверенитета республики. Ведомство предложило дополнить этим пунктом уже существующую статью 412 УК РА о нарушении территориальной целостности Армении.

"После принятия проекта уголовно наказуемыми деяниями будут считаться действия, направленные на полное или частичное ограничение суверенитета Армении путем применения насилия или угрозы применения насилия в пользу другого государства или международной, или наднациональной общественной организации, а также публичные призывы к отказу от суверенитета", - приводит Спутник-Армения пояснительную записку министерства.

В Минюсте пояснили, что хотят криминализацией призывов усилить защиту суверенитета Армении. Наказанием по предложенному пункту станет тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет.