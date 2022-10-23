Танцевавший в платье перед Грозным парень принес извинения на коленях

23 окт. 15:48

Уроженцы Чечни разыскали парня, станцевавшего в платье на въезде в Грозный, а также его друзей. Они на коленях извинились за свой поступок, сообщил в аккаунте в ВК общественник Сайпуддин Гучигов.

Ранее в интернете появилось видео, которое вызвало у многих пользователей негативную реакцию. Парень в платье под песню танцует перед въездом в Грозный. Сейчас опубликовались кадры, где он и еще двое причастных к съемкам, извиняются за свой поступок.

"Хочу извиниться перед всем мусульманским народом. Сделали не подумав, не контролируя себя", - сказал один из парней. Другой подтвердил его слова, подчеркнув, что сделали по глупости.