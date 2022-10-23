В тбилисском метро человек упал на рельсы

23 окт. 15:35

На станции метро "Тависуплеба" в Тбилиси пассажир упал на рельсы, руководству метрополитена пришлось снять напряжение контактного рельса.

Как сообщает пресс-служба тбилисской транспортной компании, для спасения человека было приостановлено движение поездов, на некоторых станциях образовались очереди.

"На одной из станций пассажир упал на рельсы. Мы вовремя отключили электричество и вывели его целым и невредимым. Для этого нам пришлось остановить движение", - сказано в сообщении.

В настоящее время движение восстановлено, жизни упавшего человека ничего не угрожает.