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В Дагестане появились три новые детские площадки 

В Дагестане появились три новые детские площадки 

В Кайтагском районе Дагестане открыли три новые детские площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики. 

Благоустройство общественных территорий в селах Санчи, Ахмедкент и Джавгат было проведено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". 

На площадках установили беседки, скамейки с урнами, детские игровые комплексы и уличное освещение. 

Также там создали зеленые зоны, обустроили песочницы, а для безопасности детей постелили мягкое прорезиненное покрытие. 

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