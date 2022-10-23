В Дагестане появились три новые детские площадки 

В Кайтагском районе Дагестане открыли три новые детские площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.
Благоустройство общественных территорий в селах Санчи, Ахмедкент и Джавгат было проведено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
На площадках установили беседки, скамейки с урнами, детские игровые комплексы и уличное освещение.
Также там создали зеленые зоны, обустроили песочницы, а для безопасности детей постелили мягкое прорезиненное покрытие.