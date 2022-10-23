В одном из районов Кубани продлен "желтый" уровень террористической опасности

23 окт. 14:24

В Темрюкском районе продлен "желтый" уровень террористической опасности до 3 ноября, распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Оперативные и спасательные службы, медучреждения работают в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Кроме того, продолжатся проверки официальных и инфраструктурных объектов. По-прежнему будет усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.