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В одном из районов Кубани продлен "желтый" уровень террористической опасности

В одном из районов Кубани продлен &quot;желтый&quot; уровень террористической опасности

В Темрюкском районе продлен "желтый" уровень террористической опасности до 3 ноября, распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Оперативные и спасательные службы, медучреждения работают в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Кроме того, продолжатся проверки официальных и инфраструктурных объектов. По-прежнему будет усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

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