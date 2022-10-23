Анкара и Тегеран договорились по экспорту газа

23 окт. 14:11

Официальные лица Ирана и Турции достигли определенных договоренностей относительно экспорта иранского газа в Турцию, сообщил представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Рза Джолайи.

По его словам, в связи с этим в Турции встретились официальные лица турецкой компании Botaş и иранской Национальной газовой компании.

Джолайи отметил, что все технические мероприятия в процессе экспорта иранского газа будут осуществляться в течение следующих шести месяцев при координации сторон. Так, будут отремонтированы трубопроводы, катодная защита, планируются покрытие трубопроводов, обновление станции в городе Базарган в провинции Западный Азербайджан Ирана.

Стоит добавить, что экспорт иранского газа в Турцию в среднем составляет 30 млн кубометров в сутки. Тегеран экспортирует лишь небольшую часть добываемого в стране газа, около 6%. При этом страна ежедневно добывает от 900 млн до 1 млрд кубометров газа.