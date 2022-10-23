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Казахстан оказался в тройке лучших в рейтинге IBA 

Казахстан оказался в тройке лучших в рейтинге IBA 

Казахстан занял третью строчку в рейтинге Международной ассоциации бокса (IBA), пишет МИА "Казинформ". 

"Сегодня вышел рейтинг IBA. До первенства Азии по боксу, который пройдет в Иордании, Казахстан занимает третье место. После этого первенства Казахстан вполне может оказаться на первом, втором местах", - сказал вице-глава федерации бокса Казахстана Азиз Кожамбетов. 

На первом месте расположились США, на втором – Бразилия. Третье место Казахстан делит с Турцией. 

Стоит добавить, что 30 октября в Иордании стартует чемпионат Азии по боксу, в котором примет участие мужская сборная Казахстана. 

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