Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

23 окт. 13:17

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая.

"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене", - сказано в поздравительной телеграмме.

Он также пожелал Китаю достижения больших высот в своем развитии.