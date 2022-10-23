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Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

Токаев направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая.

"Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене", - сказано в поздравительной телеграмме.

Он также пожелал Китаю достижения больших высот в своем развитии.

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