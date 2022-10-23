Новые градостроительные нормы действуют в Ташкенте

23 окт. 12:38

В столице Узбекистана начали действовать новые градостроительные нормы, устанавливающие требования по социальной инфраструктуре зданий, сообщил глава информационной службы Минстроя Саидносир Усмонов.

Так, при строительстве многоэтажки, в зависимости от его типа, теперь необходимо выделять места под школу, детсад, парковку и "зеленую" зону.

В жилых зонах площадь озеленения должна составлять не менее 25%. Норма коснется и производственных площадей.

Вокруг Ташкента появится зеленый пояс протяженностью 130 километров, вдоль которого будут открыты парки, кафе, рестораны и объекты культуры. Также в зеленые зоны превратят набережные и обочины дорог в городе.