Эрдоган: на Турцию сегодня надеются за рубежом

23 окт. 12:12

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов Анкары, которые призывали отказаться от сбалансированной политику по украинскому вопросы.

По словам главы государства, отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими странами, которые переживают энергетический кризис.

"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", - цитирует его Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что сегодня "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды за рубежом".