Еще 8 672 россиянина заразились коронавирусом

23 окт. 11:57

В России за минувшие сутки выявили 8 672 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 756, в Санкт-Петербурге - 536, в Подмосковье - 258. В Краснодарском крае - 117, в Ставропольском крае - 124, в Крыму - 42, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 13, в Карачаево-Черкесии - 8, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 372 935.

Госпитализированы за сутки 662 человека. Выздоровели 10 578 пациентов, за все время - 20 719 106.

Умерло за сутки 88 человек, с начала пандемии – 389 537.