МИД Турции: Анкара не допустит раздела Сирии

23 окт. 11:21

Турция является сторонником территориальной целостности Сирии и примет меры для недопущения ее раздела, заявил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы не должны допустить раздела Сирии. Мы знаем о поддержке, которая оказывается террористическим Рабочей партии Курдистана, Силам народной самообороны, партии "Демократический союз", особенно на северо-востоке Сирии, с тем, что разделить страну. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры против этого. Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии", - цитирует его газета Aydınlık.

Как отметил глава МИД, Анкара продолжает отправлять гуманитарную помощь в Сирию, координируя ее с ООН. Он также призвал продлить резолюцию 2585 СБ ООН по оказанию трансграничной помощи Сирии минимум на шесть месяцев, в то время как Россия предлагает продлить ее на год.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул необходимость повышения эффективности астанинской платформы, добавив, что данный вопрос обсуждался с министрами иностранных дел России, Ирана и Турции в Нью-Йорке на полях Генассмаблеи ООН.

"Если не будет усилий, ориентированных на результаты, астанинская платформа ослабнет и исчезнет. Поэтому мы предупредили о том, что настало время, более того, оно уже прошло, чтобы совершать шаги, направленные на результат. В аналогичном направлении мы работаем со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном", - заключил он.