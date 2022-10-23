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Бангладеш будет рекламировать туризм в Узбекистане 

Бангладеш будет рекламировать туризм в Узбекистане 

Поездки в Узбекистан будет рекламировать бангладешское телевидение, об этом было сказано после встречи замминистра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиера Ибрагимова и главы бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуба. 

Замглавы поведал о туристическом потенциале Узбекистана, о реформах в сфере туризма, новых направлениях и услугах для путешественников – гастрономическом и паломническом туризме, сообщает пресс-служба ведомства. 

Стороны также затронули выход в эфир на бангладешских телеканалах программы о туристическом потенциале Узбекистана, авиасообщение между странами, разработку турмаршрутов для туристов из Бангладеш и проведение совместных мероприятий. 

Махбуб получил статус официального представителя министерства туризма и культурного наследия в Бангладеш.

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