Бангладеш будет рекламировать туризм в Узбекистане 

23 окт. 11:03

Поездки в Узбекистан будет рекламировать бангладешское телевидение, об этом было сказано после встречи замминистра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиера Ибрагимова и главы бангладешской компании Best Soursing Мехди Махбуба.

Замглавы поведал о туристическом потенциале Узбекистана, о реформах в сфере туризма, новых направлениях и услугах для путешественников – гастрономическом и паломническом туризме, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны также затронули выход в эфир на бангладешских телеканалах программы о туристическом потенциале Узбекистана, авиасообщение между странами, разработку турмаршрутов для туристов из Бангладеш и проведение совместных мероприятий.

Махбуб получил статус официального представителя министерства туризма и культурного наследия в Бангладеш.