Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

23 окт. 10:34

Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Коммунистической партии Китая, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплочённость возглавляемой Вами партии", - говорится в тексте.

Глава государства выразил уверенность, что решения ХХ съезда КПК поспособствуют успешному выполнению стоящих перед Китаем задач, а также упрочению позиций страны на международной арене.

Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", - заключил Путин.