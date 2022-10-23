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Си Цзиньпин сохранил пост генсека ЦК Компартии Китая

Си Цзиньпин сохранил пост генсека ЦК Компартии Китая

ЦК Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина генсекретарем партии на первом пленарном заседании комитета, пишет издание "Синьхуа".

Это открывает путь для его переизбрания его на посту председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей в следующем году. Он занимает пост лидера страны с 2013 года, а в 2018 году на сессии ВСНП были приняты поправки к конституции об отмене ограничения полномочий председателя двумя сроками. Уставом ограничение сроков для занятия поста руководителя партии не предусмотрено.

Си Цзиньпин также стал председателем Центрального военного совета КПК.

Помимо этого, Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си стали членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Также были избраны члены Политбюро ЦК КПК и утвержден список членов Секретариата ЦК КПК, выдвинутых ПК Политбюро ЦК КПК, назначены члены Центрального военного совета.

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