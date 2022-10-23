В Грозном откроют хоккейную школу

23 окт. 8:45

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сообщил о появлении в скором времени хоккейной школы в Грозном.

Секция откроется на базе ледовой площадки, которая начала работу в Грозненском государственном нефтяном техническом университете. Ее будут использовать для массового катания, но в будущем на ней будут проводить и занятия по хоккею.

При этом в своем сообщении в Telegram политик не назвал точных сроков появления хоккейной школы в Грозном и не обозначил перспективы образования профессиональной команды.