Молодь царской форели заселила реки Кабардино-Балкарии

23 окт. 5:25

В реку Хасаут в Кабардино-Балкарии выпустили 50 тыс особей царской форели, сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии.

Предполагается, что это должно помочь восстановить популяцию вида в регионе. «50 тысяч особей царской рыбы выпустили в реку Хасаут для восстановления популяции рыб в республике. Около 30% остается в естественной среде. Часть уплывает в Каспийское море, часть остается в верховьях рек», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в верховьях реки Хасаут ловить рыбу запрещено. «В ущелье нет доступа браконьерам – река защищена высокими скалами с двух сторон. Единственный вход под охраной экопарка – Долина Нарзанов», - сказали в пресс-службе, добавив, что на этой территории также запрещена и охота. Поэтому постепенно в Долину Нарзанов возвращаются дикие звери: медведь, рысь, косуля.