В Северной Осетии открывается фестиваль детского кино

23 окт. 2:45

В Северной Осетии в рамках IХ Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс» пройдут бесплатные кинопоказы, говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минкультуры.

«Северная Осетия, наряду с 40 другими регионами России, присоединится к бесплатным показам фильмов для детей и подростков, проводимым в рамках IХ Международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“», - указано в сообщении.

Уточняется, что киносеансы стартуют 25 октября в республиканской детской библиотеке имени Д. Мамсурова. Затем площадками для показов станут школы Владикавказа, дома культуры Кировского, Ардонского и Алагирского районов. Зрители смогут увидеть полнометражное и короткометражное игровое, анимационное кино, а также документальное и научно-популярное, передает ТАСС.