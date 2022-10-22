Курорт «Архыз» отправляется частному инвестору

22 окт. 20:44

Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии готов к передаче частному инвестору, который сможет выстроить более клиентоориентированную и окупаемую работу, заявил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. «Прежде чем передать курорт в частное управление, мы должны убедиться, что все процессы выстроены и структурные изменения не отразятся на скорости введения объектов. Гости курорта, которых „Архыз“ принимает по 5 000 – 7 000 в день в высокий сезон, не должны почувствовать изменений со знаком минус», - сказал он.

«Наоборот, уверены, что частный бизнес сможет выстроить более клиентоориентированную и окупаемую историю в этом перспективном горном районе, а государство перенаправит ресурсы на создание новых точек притяжения. После передачи полномочий Ростуризма нашему министерству мы сможем реализовывать накопленный на Кавказе опыт по развитию территорий и вовлечению бизнеса в масштабах всей страны», - добавил Назаров.