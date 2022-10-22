МИД Грузии изучает информацию о гибели граждан страны в Польше

22 окт. 20:55

Министерство иностранных дел Грузии работает над получением дополнительной информации и деталей по ДТП у польского города Познань.

Ранее сообщалось, что три гражданина Грузии погибли во время столкновения микроавтобуса с грузовиком. Еще пятеро пассажиров и водитель получили травмы, напоминает Sputnik Грузия.

"На данном этапе ведется работа с польской стороной для получения официальной информации и дополнительных деталей", – сказали в ведомстве.

Сообщается также, что власти Польши пока не уточняли личности погибших и не делали официального комментария для СМИ.