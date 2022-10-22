Зурабишвили оценила степень поляризации общества в Грузии

22 окт. 20:17

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил о том, что поляризация больше ощущается в Тбилиси и центре, чем в районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни.

По ее словам, снижение уровня поляризации является одним из 12 условий Еврокомиссии, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.

"Подключением граждан мы достигнем многого – большей демократии, деполяризации, так как если граждане вместе участвуют в конкретном деле, напряженность там меньше. Поляризация ощущается больше в столице и центре, нежели в тех районах, городах и селах, где сохранены традиции, правила и практика совместной жизни. Поэтому необходимо, чтобы страна и общество использовали все возможные средства для деполяризации", - цитирует президента страны Sputnik Грузия.

Уточняется, что в силах общества показать результат выполнения первого условия Еврокомиссии.