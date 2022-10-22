Чавушоглу: Армения должна хорошо оценить возможность мира

22 окт. 20:11

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что если Армения выполнит взятые на себя в соответствии с договоренностями с Азербайджаном обязательства, то тоже станет одним из важных игроков в регионе.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, события в регионе будут на пользу и Армении. «Годами удерживая под оккупацией азербайджанские земли, Армения изолировала себя. После того, как Азербайджан, одержав победу в Карабахе, освободил свои земли, появилась возможность мира, которую необходимо хорошо оценить», - сказал он.