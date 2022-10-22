Патриарх Кирилл обратился к интеллигенции с призывом

22 окт. 19:52

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал колеблющуюся интеллигенцию преодолеть внутреннее разделение и укрепиться в вере. Об этом он заявил во время всенощного бдения в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде.

В своей речи Патриарх напомнил, что у России свой исторический путь.

"Сейчас то время, когда всем надо укрепляться в вере. Особенно всем колеблющимся нашим интеллигентам, которые одной ногой в церкви, одной ногой вне церкви, заканчивать эту дихотомию, это разделение. Нужно принимать веру наших отцов как великую силу, которая оберегала и спасала наш народ», - сказал он.

Патриарх добавил, что в отношении России выдвигается множество поучений и обвинений из-за рубежа.

Также глава РПУ отметил, что Россия вошла в "полосу непростых международных отношений".