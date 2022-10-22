Австралия больше не признает Иерусалим столицей Израиля 

Решение австралийской Лейбористской партии пересмотреть указ предыдущего правительства в отношении признания Западного Иерусалима в качестве столицы Израиля разочаровала израильтян Австралии. Изменение политики правительства по вопросу Иерусалима, произошедшее во время еврейского праздника Симхат Тора, удивило и Израиль.

Как сообщает The Diplomat, израильское правительство заявило, что ”крайне разочаровано” решением и вызвало австралийского посла. Премьер-министр Яир Лапид сказал, что "в свете того, как было принято решение, остается только надеяться, что австралийское правительство будет относиться к другим вопросам более серьезно и профессионально".

Однако принятое решение неожиданным назвать нельзя. Предложение перенести австралийское посольство в Западный Иерусалим и признать его столицей было озвучено бывшим премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном после того, как на аналогичный шаг пошел бывший президент США Дональд Трамп. Многие тогда посчитали, что это была циничная уловка правительства, чтобы расположить к себе избирателей богатого района Сиднея - Уэнтуорта - где проживает значительное еврейское население.

Перенос австралийского посольства в Израиле так и не был осуществлен, а решение о признании Западного Иерусалима столицей представлялось спорным: только у Косово, Гондураса, Гватемалы и США посольства находятся в Иерусалиме.

На этой неделе министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ”правительство подтверждает свою давнюю позицию в отношении того, что окончательный статус Иерусалима должен определяться в рамках мирных переговоров между Израилем и народом Палестины”.

Статус Иерусалима - один из наиболее острых вопросов израильско-палестинского конфликта. Израиль считает весь город своей столицей, а палестинцы настаивают на том, чтобы Восточный Иерусалим стал главным городом их будущего государства. Израилю удалось аннексировать Восточный Иерусалим в 1980 году. Этот шаг ООН назвала ”нарушением норм международного права”, и город не был признан столицей на глобальном уровне.

Решение отменить признание Иерусалима в качестве израильской столицы было встречено резкой критикой ведущих СМИ, а также жесткими заявлениями еврейских и произраильских организаций. Исполнительный совет австралийского еврейства (ECJA) назвал решение ”беспричинным оскорблением ключевого экономического и стратегического союзника”.

Австралийско-израильский совет по делам евреев назвал шаг правительства ”откровенно странным”. Директор совета, доктор Колин Рубинштейн выразил убежденность, что ”отказ от признания статуса города угрожает подорвать авторитет Австралии среди ближайших союзников”.

Вряд ли значимость Австралии снизится в глазах Индонезии. Главный партнер Австралии по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе приветствовал последнее решение.

В австралийском медиа-пространстве не слышно голоса австралийских палестинцев. Среди небольшого сообщества из семи тысяч палестинцев, проживающих в Австралии, есть те, у кого статус перемещенных лиц. Профессор Бен Саул, заведующий кафедрой права им. Джона Чаллиса в Сиднейском университете отмечает, что разочарован неучастием палестинцев в споре.

Академик и глава палестинского сообщества Фахад Али назвал внимание СМИ к вопросу ”излишним”: ”В 2018 настолько бурной реакции не было, несмотря на то, что решение противоречило нормам международного права и осложнило двусторонние отношения”. По мнению эксперта, небывалый нынешний интерес - свидетельство того, что приоритеты СМИ ”немного перекошены”.

”Пока здесь продолжались споры, специальный докладчик ООН представил серьезный доклад. Невероятно, как много внимания СМИ уделяют незначительному вопросу, в то время как важные проблемы и нарушения норм международного законодательства не освещаются, - добавил Али.

Медийная шумиха - результат ”по-хорошему скучной политики Австралии”, как ее охарактеризовал аналитик Грант Уайет. Выборы уже прошли, и СМИ не на что обратить внимание в сфере политики, особенно после того, как в связи со смертью королевы Елизаветы II парламент приостановил работу.

Хотя решение Лейбористской партии может спровоцировать неудовольствие в некоторых дипломатических кругах, вряд ли оно каким-то ощутимым образом навредит отношениям между Австралией и Израилем.