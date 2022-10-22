Германия протестует на фоне энергетического кризиса

22 окт. 19:23

В Германии в связи с охватившем страну энергокризисом прошли митинги. Общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек.

В демонстрациях участвовал альянс Solidarischer Herbst. Организаторами акций также выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций. В их число вошли: Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

Протестующие требовали адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.