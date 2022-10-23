"Я, ты, он и телефон" Анара в кино и в театре

22 сентября 1969 года в Советском Союзе прошла премьера кинокартины "Каждый вечер в одиннадцать", снятой на "Мосфильме" режиссером Самсоном Самсоновым. Сценарий был написан Эдвардом Радзинским по мотивам рассказа азербайджанского писателя Анара "Я, ты, он и телефон". Это история о случайном телефонном знакомстве, которое оказывается для молодого человека по имени Сеймур чрезвычайно важным. История мудрая, немного грустная, но очень светлая.

Фильм, главные роли в котором сыграли известные в те годы Маргарита Володина и Михаил Ножкин, стал очень популярным. Михаил Ножкин признавался, что очень любит эту кинокартину. "Зрительский вал - фантастический. Мешки писем. Его смотрели по пять-шесть раз", - вспоминал он, подчеркивая, что "именно человеческая история людей тронула, чистота отношений". Как отмечала Маргарита Володина, ей рассказывали, что после выхода фильма "девчонки, придя в парикмахерскую, просили о прическе "под Володину"".

В 1967 году по произведению Анара был создан радиоспектакль, роли в котором исполнили ведущие артисты театра имени Моссовета Вадим Бероев, Ирина Карташева, Михаил Погоржельский. "Я, ты, он и телефон" экранизировали в Турции, а в Баку телепостановку "Телефонные ночи" осуществил режиссер Рамиз Гасаноглу.

В нынешнем году спектакль по рассказу Анара стал первой премьерой 102-го сезона Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку. Для постановки был приглашен Аршад Алекперов - режиссер, который родился в Азербайджане, в 2009 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, работает в театрах в России, Азербайджане, Казахстане. На сцене театра имени Самеда Вургуна в 2017 году он поставил спектакль "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско "Король умирает". По мнению режиссера, "Я, ты, он и телефон" - общечеловеческая история, понятная зрителям всех возрастов.

