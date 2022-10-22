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Эрдоган: у Турции не будет проблем с обеспечением газа из России

Эрдоган: у Турции не будет проблем с обеспечением газа из России

Проблем с обеспечением Турции природным газом из-за России  у страны не возникнет. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, отсутствие проблем – это следствие сбалансированной внешней политики, которую проводит турецкое руководство.  «Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», - цитирует Эрдогана ТRT.

Также республиканский лидер отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, «с которым в мире связывают надежды».

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