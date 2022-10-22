Эрдоган: у Турции не будет проблем с обеспечением газа из России

22 окт. 19:06

Проблем с обеспечением Турции природным газом из-за России у страны не возникнет. Об этом заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, отсутствие проблем – это следствие сбалансированной внешней политики, которую проводит турецкое руководство. «Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», - цитирует Эрдогана ТRT.

Также республиканский лидер отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, «с которым в мире связывают надежды».