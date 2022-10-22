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Снегопад закрыл Сванети

Снегопад закрыл Сванети

Дороги, ведущие в Сванети со стороны Зугдиди и Кутаиси, были закрыты из-за снегопада и опасности схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба департамента автодорог.

Уточняется, что движение любого вида транспорта запрещено на участке Ушгули-Ласдили дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.

Кроме того, для всех видов транспорта, кроме автомобилей с двумя или более ведущими мостами, закрыт участок дороги Цана-Ласдили трассы Кутаиси-Цхалтубо-Лентехи-Ласдили.

Другие участки дорог открыты, передает Sputnik Грузия.

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