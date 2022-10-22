Валиева: мне было тяжело выступать на этапе Гран-при России

22 окт. 18:06

Фигуристка Камила Валиева сообщила о том, что ей было тяжело выступать на Гран-при России по фигурному катанию из-за большой паузы между стартами.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве, набрав 83,92 балла.

"Я довольна сегодня, из-за адреналина было тяжело - давно не выступала. Но это круто - я снова здесь. Почувствовать это - снова счастье. Прошел всего месяц, у меня была травма, я рада, что на тренировках собрала четверной тулуп, нужно двигаться потихоньку, без спешки", - рассказала Валиева журналистам, передает ТАСС.