Борец из Азербайджана победил соперника из Армении

22 окт. 17:43

Азербайджанский вольник Хаджимурад Гаджиев (весовая категория 74 кг) на Чемпионате мира U-23 в испанском Понтеведра оказался сильнее соперника из Армении Грайра Алиханяна. Бой закончился со счетом 4:2.

Победа в турнире обеспечила Гаджиеву выход в полуфинал. Теперь ему предстоит сразиться с представителем Молдавии Василе Диаконом.

Отметим, что из спортсменов по греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (55 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) завоевали серебро, Гурбан Гурбанов (72 кг) стал обладателем бронзовой награды. Среди женщин одна серебряная медаль у Нигяр Мирзазаде (65 кг).