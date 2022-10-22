По гамбургскому порту: Олафа Шольца обвиняют в сделке с Китаем

Канцелярия федерального канцлера Германии Олафа Шольца настаивает на одобрении покупки китайским государственным судоходным гигантом Cosco доли в контейнерном порту Гамбурга, игнорируя предупреждения шести федеральных министерств, в том числе вице-канцлера Роберта Хабека из партии Зеленых, по поводу чрезмерных рисков экономической зависимости от Пекина. Такую информацию обнародовали на этой неделе немецкие региональные общественные вещательные компании.

Как отмечает Politico, Германия в борьбе за энергетическую независимость от России сместила фокус внимания на торговые отношения с Китаем, обеспечивающие Пекину серьезный рычаг влияния на Берлин. В рамках соглашения с Cosco, заключенного в сентябре 2021 года и подлежащего одобрению регулирующими органами, компания получит миноритарную 35-процентную долю терминала в Толлерорте - одного из трех, действующих на территории огромного Гамбургского порта.

Приобретение терминала происходит в рамках масштабного стратегического плана Пекина по обеспечению контроля за инфраструктурой, критически важной для его глобальной торговой инициативы ”Один пояс - один путь” - сети транспортных развязок, призванных вывести Китай на богатые западные рынки.

Cosco уже владеет долями двух крупнейших европейских портов - Роттердама и Антверпена. Компания также контролирует Пирейский порт в Афинах и намеревается расширить железнодорожный терминал в Дуйсбурге, расположенном в месте слияния Рура и Рейна. Терминал - ключевой пункт приема грузов, прибывающих из китайских промышленных хабов.

Доля в Гамбургском порту, третьем крупнейшем в Европе, очередная часть китайского пазла. Китайские инвестиции означают, что порты в основном будут привлекать китайских грузоотправителей, ведущих в них бизнес. В результате возникнет конкуренция, в ходе которой североевропейские порты будут стремиться к договоренности Китаем.

Хабек, чье министерство экономики наблюдает за проведением сделки в рамках процесса инвестиционного контроля, неоднократно заявлял о том, что Германия в целом пересматривает свою торговую политику в отношении Китая. ”Я все больше склонен думать, что нам не стоит на нее соглашаться”, - сказал Хабек в сентябре, имея в виду сделку с Cosco.

Согласно данным отчета, опубликованного в четверг, министерство Хайека пытается вынести вопрос на обсуждение во время заседания кабинета министров, чтобы формально возразить против приобретения Cosco части порта.

В свою очередь Шольц требует, чтобы министры пришли к компромиссу, который будет одобрен. До конца октября - крайнего срока принятия правительством решения по сделке - осталось совсем недолго.

”Если правительство не примет резолюцию, запрещающую сделку до конца крайнего срока, она будет юридически одобрена”, - объясняет Кай Нойхаус, юрист и эксперт по инвестиционному аудиту из брюссельского отделения юридической фирмы CMS.

Если сделка будет одобрена, у Шольца будут хорошие новости для Пекина, куда он отправляется 3-4 ноября.

Сославшись на коммерческую тайну, официальный представитель правительства заявила, что канцелярия Шольца не комментирует текущий инвестиционный аудит.

Порт захода

Шольц был мэром Гамбурга, одного из богатейших городов Германии, в течение семи лет, до 2018 года. В этот период торговля с Китаем расцвела. По данным портового оператора Hamburger Hafen und Logistik (HHLA), около 30% контейнерных грузов, обрабатываемых в Гамбурге, отправляются в/из Китая. На местном уровне социал-демократы Шольца поддерживают сделку с Cosco, поскольку уверены, что она будет способствовать дополнительным инвестициями и созданию рабочих мест.

”Такой подход традиционен для провинциальной политики: идти на уступки Гамбургу в обход национальных интересов”, - утверждает Райнхард Бютикофер, член парламента от партии Зеленых, известный своими жесткими взглядами в отношении Китая. По его мнению, вопрос касается национальной безопасности, а усилия по подавлению обсуждения сделки в кабинете министров он назвал ”экстраординарными”.

Ханс-Йорг Хаймс, официальный представитель компании-оператора порта HHLA, уверен, что вопрос излишне политизируется. Он подчеркнул, что Китай не напрямую покупает долю порта, а инвестирует в компанию, управляющую терминалом.

У Cosco не будет доступа к внутренними ИТ-системам, земля компании также принадлежать не будет, объясняет Хаймс. По его словам, корпорация будет представлена всего тремя управляющими директорами. ”Речь идет чисто о символической политике, - сказал Хаймс оппонентам сделки. - Я лично переживаю за сотни рабочих мест, которые зависят от соглашения”.

Никакого вето

Серьезные опасения возникают в связи с тем, что китайские государственные компании участвуют в критически важных немецких инфраструктурных проектах. Помимо порта, серьезные дискуссии ведутся в отношении телекоммуникационной инфраструктуры. В начале недели Бруно Каль, президент Федеральной разведывательной службы Германии, предупредил об опасности ”болезненной зависимости” от Китая во время обсуждения иностранных инвестиций в Бундестаге. ”Мы очень критично относимся к участию Китая в важнейших инфраструктурных проектах”, - сказал Каль на заседании.

Несмотря на указанные опасения, Хаймс из HHLA говорит, что министерства обороны и транспорта не приняли решения по поводу запрета сделки. Транспортное министерство отказалось комментировать ситуацию, а министерство обороны не ответило на запрос.

Еврокомиссия тоже скептически относится к сделке, заявляя, что ”не будет комментировать отдельные сделки ввиду конфиденциальности информации”.

Один мощный аргумент в пользу соглашения заключается в том, что без китайских инвестиций Гамбург окажется в менее выгодном положении по части привлечения бизнес-партнеров в будущем по сравнению с другими, более крупными соседями по Северному морю, которые частично уже принадлежат китайским компаниями. ”Наши конкуренты - Роттердам и Антверпен - будут очень рады, если сделка провалится”, - уверен Хаймс.