Британия намерена заморозить оборонные расходы на пять лет

22 окт. 16:45

Новый глава Минфина Великобритании Джереми Хант планирует отказаться от повышения оборонных расходов королевства в ближайшие пять лет ради экономии бюджетных средств, пишет The Times.

Как сообщили источники издания, согласно планам Ханта, до 2026-2027 года размер британского оборонного бюджета будет по-прежнему составлять около 2% от ВВП страны, однако к 2030 году вырастет до 3% от ВВП.

Напомним, что ушедшая в отставку глава британского кабмина Лиз Трасс, в четверг объявившая, что покинет занимаемую должность, ранее обещала, что к 2026 году расходы на оборону королевства достигнут 2,5% от ВВП и 3% от ВВП к 2030 году.