Определились все кандидаты на пост президента Казахстана

22 окт. 16:27

В Казахстане завершился этап регистрации кандидатов, которые будут участвовать в предстоящих выборах президента. Теперь в стране начинается предвыборная гонка.

Как сообщает ЦИК страны, всего было зарегистрировано шесть кандидатов в президенты. Первым ЦИК зарегистрировал действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, выдвинутого от народной коалиции, также его кандидатуру поддержали партии Amanat, "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

От содружества профсоюзов "Аманат" был выдвинут директор "Института исследований современного общества" Мейрам Кажыкен. От партии "Ауыл" был выдвинут председатель комитета агропромышленного комплекса президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Жигули Дайрабаев. Национальный альянс профессиональных соцработников выдвинул Караката Абдена. Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол", передает Sputnik Казахстан. Также зарегистрирован кандидат Нурлан Ауесбаев - руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана.