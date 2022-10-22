Си Цзиньпин еще больше закрепил свою роль в Уставе партии после поправок

22 окт. 16:05

Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии, которые еще больше закрепили роль председателя Си Цзиньпина как ядра КПК, пишут РИА Новости, называя его идеи «марксизмом XXI века» и «квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа».

«Съезд одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии для того, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, которые были получены ЦК КПК», - говорится в резолюции съезда.

Напомним, что проект первой в КНР конституции утвердили в 1954 году.