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Особый противопожарный режим отменен в Карачаево-Черкесии

Особый противопожарный режим отменен в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии отменили введенный в июле особый противопожарный режим. С начала года в республике не было зафиксировано ни одного лесного пожара.

"В связи со стабилизацией пожарной обстановки, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, отменен особый противопожарный режим, введенный 14 июля 2022 года. При этом пожароопасный сезон продолжает действовать", - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии республики.

Особый противопожарный режим подразумевает запрет на посещение лесов, увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание минерализованных полос.

"С начала года на территории Карачаево-Черкесии лесных пожаров не зарегистрировано", - заявили в ведомстве.

Площадь особо охраняемых природных территорий республики - 97,5 тыс га, 30% территории Карачаево-Черкесии занято лесами.

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