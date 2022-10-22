Венгрия достигла газового компромисса на саммите ЕС в Брюсселе

22 окт. 14:54

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил в субботу, что правительство страны довольно результатами саммита Евросоюза, который прошел на этой неделе в Брюсселе, так как на нем удалось достичь компромисса по вопросам поставок российского газа.

"Это был очень важный саммит ЕС, на котором был достигнут хороший компромисс", - заявил он на пресс-конференции.

Гуйяш добавил, что Венгрия смогла добиться своего исключение из введения предельной цены на российский газ и из механизма общих закупок газа в ЕС.

"Нам удалось защитить все, что было для нас важно", - отметил министр.

"Мы считаем саммит ЕС успешным", - заключил он.

Он объяснил, что долгосрочные контракты Венгрии с "Газпромом" на поставку газа оказались бы под угрозой, если бы страна согласилась с предложениями Еврокомиссии.