В Грузии проходит фестиваль хлеба

22 окт. 14:42

В грузинском городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) в субботу проводится фестиваль хлеба.

Город в четвертый раз принимает однодневное мероприятие, которое включает выставку-продажу местных традиционных продуктов, дегустации, мастер-классы по выпечке хлеба и приготовлению блюд. Также в программе танцы и рукоделие, мероприятия для детей, викторины и музыкальный концерт.

Фестиваль хлеба призван восстановить продвижение местных сортов пшеницы, а также привлечь как можно больше фермеров.

Вход на фестиваль свободный.