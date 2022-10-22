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В Грузии проходит фестиваль хлеба

В Грузии проходит фестиваль хлеба

В грузинском городе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) в субботу проводится фестиваль хлеба.

Город в четвертый раз принимает однодневное мероприятие, которое включает выставку-продажу местных традиционных продуктов, дегустации, мастер-классы по выпечке хлеба и приготовлению блюд. Также в программе танцы и рукоделие, мероприятия для детей, викторины и музыкальный концерт.

Фестиваль хлеба призван восстановить продвижение местных сортов пшеницы, а также привлечь как можно больше фермеров.

Вход на фестиваль свободный.

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