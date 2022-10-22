Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой мира по шахматам

22 окт. 15:05

Представительница Азербайджана, гроссмейстер Говхар Бейдуллаева стала победительницей мирового первенства по шахматам среди молодежи в Сардинии (Италия), информирует Федерация шахмат Азербайджана.

В X туре соревнований Бейдуллаева сыграла вничью со словенской шахматисткой Залой Урх. Всего спортсменка одержала семь побед, а три партии свела вничью. Говхар Бейдуллаева досрочно обеспечила себе золотую медаль чемпионата мира.

19-летняя спортсменка стала первой в истории Азербайджана шахматисткой, которая выиграла чемпионат мира на молодежном уровне.

Говхар Бейдуллаева не раз представляла Азербайджан на молодежных чемпионатах Европы по шахматам, на ее счету три золотых медали за 2015, 2016 и 2017 годы.