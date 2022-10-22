Fitch улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год

22 окт. 14:12

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана с 3,6% (апрельский прогноз) до 4,3% в 2022 году.

В 2023-2024 годах рост ВВП страны ожидается на уровне 2,3% в год.

"Ненефтяной сектор обеспечил рост ВВП Азербайджана на 5,8% за 8 месяцев 2022 года, чему способствовал отложенный пандемический спрос, увеличение денежных переводов из России и рост в секторе транспорта. <…> Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 4,3% в 2022 году, в 2023-2024гг - на уровне 2,3% в год", - говорится в прогнозе.

Профицит счета текущих операций платежного баланса вырастет в 2022 году на 12.1%, до 27,3% ВВП благодаря текущим высоким ценам на нефть и газ. В будущем году профицит счета снизится до 19,3% ВВП, в 2024 году - до 12,1% ВВП, при этом, по-прежнему, останется самым высоким среди стран, имеющих рейтинг "BB", отмечается в сообщении.

Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 15,6%, среднегодовая инфляция ожидается на уровне 13,7%, в 2023 году - 9,7%, в 2024 году - 6,8%.