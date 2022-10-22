Проголосовать за президента Казахстана можно будет в 53 странах

22 окт. 13:55

Казахстан организует для граждан, проживающие за рубежом, избирательные участки для возможности проголосовать на внеочередных выборах президента страны.

"При загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков", - сообщили в МИД Казахстана.

Принять участие в голосовании могут принять граждане Казахстана, достигшие 18 лет, при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Также для включения в список избирателей граждане, проживающие за рубежом, должны заполнить размещенную на сайте посольства специальную форму.

Голосование при загранучреждениях Казахстана будет проводиться в день выборов, которые назначены на 20 ноября, с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.