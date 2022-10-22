В центре Тбилиси взорвалась граната, пострадали три человека

22 окт. 13:18

В субботу на улице Лагидзе в грузинской столице прозвучал взрыв - один молодой человек бросил гранату в другого, в результате пострадали три человека, сообщает телеканал "Мтавари архи".

Согласно предварительной информации, один парень бросил гранатой в другого, подозреваемый задержан. Все пострадавшие с различными ранениями доставлены в тбилисские клиники.

Возбуждено уголовное дело по статьям "попытка умышленного убийства при оттягчающих обстоятельствах двух или более человек" и "незаконное ношение, хранение и приобретение взрывчатых веществ".

МВД Грузии пока не делало официальных заявлений.