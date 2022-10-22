Трое россиян пострадали в ДТП в Казахстане

22 окт. 13:11

В Жетысуской области Казахстана в аварии пострадали четверо, из них трое - россияне, пишет Sputnik Казахстан.

ДТП произошло 21 октября близ станции Айнабулак, столкнулись Nissan Presage и "ГАЗель". Водитель иномарки допустил столкновение с попутно следовавшей "ГАЗелью" дорожных служб, ее работники в тот момент наносили разметку на проезжею часть.

В результате аварии госпитализированы 43-летний водитель, а также трое его пассажиров, оказавшихся гражданами России, 1993-1997 годов рождения. По факту ДТП начато досудебное расследование, уточнили в департаменте полиции региона.