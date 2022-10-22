Узбекистан с начала года поставил в Россию свыше семи тысяч тонн гранатов

22 окт. 12:51

В январе-сентябре 2022 года Узбекистан экспортировал в Россию свыше 7 тыс тонн гранатов, всего за границу было отправлено более 12 тыс тонн гранатов на сумму $12,5 млн.

В этом году, по данным Госкомстата, экспорт граната увеличился на 1,7 тыс т по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Россия является основным покупателем узбекских гранатов - 7,2 тыс т, следом идут Казахстан - 3,2 тыс т, Кыргызстан - 731 т.

Главными экспортерами гранатов в Узбекистане являются Ферганская Наманганская, Ташкентская и Кашкадарьинская области.