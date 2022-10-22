Олигарх Вардянан решил стать "госминистром Карабаха"

22 окт. 12:39

Рубен Варданян принял предложение армянского политика, так называемого "президента" Араика Арутюняна так называемой Нагорно-Карабахской республики (непризнанной) стать "госминистром Карабаха".

В "должность" Варданян, недавно переехавший в Карабах из России, вступит в начале ноября.

Рубен Варданян проживал в России с 1985 года, закончил экономический факультет МГУ. Его состояние Forbes оценивает в $1 млрд. Варданян - президент компании "Варданян, Бройтман и партнеры", сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей московской школы управления "Сколково", экс-руководитель компании "Тройка Диалог".